banner39

Mersin'de seyir halindeki tırın dorsesi yandı

Mersin'de saman yüklü tırın dorsesi, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Genel 21.10.2022, 07:12 21.10.2022, 07:49
Mersin'de seyir halindeki tırın dorsesi yandı

İ.D. idaresindeki tırın saman yüklü dorsesinde, seyir halindeyken yangın çıktı.

Dorseden alevler yükseldiğini fark eden sürücü, aracını park ettikten sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan ekip, yangına müdahale etti ancak tırın dorsesi ile samanlar yandı.

Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.

Yorumlar (0)
12
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?