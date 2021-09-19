Mesut Özil oy vereceği partiyi duyurdu

26 Eylül'de yapılacak Almanya federal seçimlerinde Fenerbahçe'nin gurbetçi yıldızı Mesut Özil, sosyal medya hesabından barış aktivisti Jürgen Todenhöfer tarafından kurulan Team Todenhöfer partisine oy vereceğini söyledi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Almanya'nın en cesur politikacısı dediği Todenhöfe ile buluşması sonrasında Twitter'da birlikte bir fotoğraflarını yayınladı.

"BEN DE ONUN ARKASINDAYIM"

Üç yıl önce Rusya'daki Dünya Kupası'nda zor zamanlar geçirdiğinde arkasında duran Alman politikacıya desteğini, "Almanya'nın en cesur politikacısıyla görüşmem Todenhöfer. Üç yıl önce Dünya Kupası'nda zor zamanlar geçirirken o benim arkamdaydı ve şimdi ben onun arkasındayım. 26 Eylül'de Team Todenhöfer'i seçeceğim. Sana başarılar diliyorum" sözleriyle gösterdi.