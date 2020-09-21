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Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, iç Ege, batı ve doğu Akdeniz ile orta ve doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Diğer yandan Marmara ve kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kesimleri, Bursa'nın doğusu, Bursa, Sakarya, Bilecik, Osmaniye, Ordu, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri, Niğde'nin doğu ilçeleri, Kayseri'nin güney kesimleri ve Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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