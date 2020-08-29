Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 21'inde belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitim konusunda, "Bütün halkımız şunu bilsin. Biz hiçbir çocuğumuzu ya da öğretmenimizi riske atan bir karara imza atmayız." dedi.

Selçuk, 21'inde belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatılacağını, bunda bir değişiklik olmadığını söyledi.

"Küçük sınıflarla ilgili başlama noktasında çok daha kararlıyız"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle küçük sınıflarla ilgili başlama noktasında çok daha kararlıyız." diye konuştu.

Bakan Selçuk, "21'inde hangi sınıflar açılacak? Bu spekülasyonlar hep yapılıyor. Sadece resmi kaynaklardan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde ne yazıyorsa odur." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu (1. sınıf) çocukların akademik ihtiyacı elbette var ama ilk önce manevi ve duygusal ihtiyaçları var. Bunu karşılamak için de öğretmeniyle az da olsa, her gün tam zamanlı olmayabilir ki 'seyreltilmiş, kademeli' dediğimiz şey biraz bununla da ilgili. Bir şekilde tanışsınlar."

Selçuk, uzaktan eğitim çalışmaları hakkında, "Canlı sınıfla ilgili imkanlarımızı başlangıca göre bu süreçte asgari 10-12 kat artırıyoruz." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Selçuk, yeni eğitim öğretim yılı hakkında öğrencilere uyum konusunda paketler hazırlandığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Öğrencilerle ilgili EBA kanallarının yeni hazırlık dönemi programları çıktı." dedi.

"İlk kez çocuklarımıza öğrenci çalışma kitabı verilecek"

Selçuk, "İlk kez çocuklarımıza ders kitabının dışında öğrenci çalışma kitabı, somut olarak verilecek." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "5 bin 200 EBA destek noktası kuruyoruz. Bu noktaları erişimde zorluk çeken çocukların bulundukları bölgelere kuruyoruz." dedi.

"Özel okulların, velilerin talepleri doğrultusunda tedbirler alması noktasında beklentilerimizi ifade ettik"

Selçuk konuşmasına şöyle devam etti:

"Özel okulların, velilerin talepleri doğrultusunda tedbirler alması noktasında beklentilerimizi çok net olarak ifade ettik. Onların da geçen bir deklerasyonu oldu. Biz talebe uyarak özel okullarda indirim yapma konusunda ki her bir okulun şartı, ücreti farklı, okula göre değişecek bir durum söz konusu. Her okulun bunu yapması konusunda bütün okul temsilcilerinin bir mutabakatı var."