Milli Saraylar İdaresi personel alımı yapacak
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
Genel 16.04.2022, 15:34
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ek 2 nci maddesine göre, aşağıdaki tabloda başvuru özel şartları belirtilen 144 boş pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.
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