Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Muğla'nın yanı sıra İzmir ve Antalya'da da hissedilen depremin 61,41 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlattı.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Tavlı, "Ekiplerimiz şu anda sahada alan taraması yapıyor. Bölgemizde şu ana kadar bize ulaşan bir olumsuzluk yok." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de deprem sonrasında belediye ekiplerine gelen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını, can ve mal kaybının olmayışının sevindirici olduğunu kaydetti.

Yaşanan depremin bölge ölçeğine bakıldığında yıkıcı olma ihtimalinin de düşük olduğuna işaret eden Gürün, "Çok şükür bölgede herhangi bir olumsuzluk yok. Can ve mal kaybının olmayışı sevindirici. 5,2 bizim bölgemizin ve Türkiye'mizin ölçülerine baktığımızda yıkıcı olma ihtimali düşük. Bölgedeki muhtarlarımızla görüştük. Muhtarlarımız da herhangi bir sıkıntının olmadığını belirttiler.” dedi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy da AA muhabirine, "Depremle ilgili şu an bize ulaşan herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Aksoy, depremin merkez üssüne yakın olarak belirtilen ve Marmaris ile Datça arasında kalan Osmaniye Mahallesi'ne hareket etti.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban da yer sarsıntısına ilişkin ilçelerinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.