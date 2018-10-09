Münbiç'te müşterek devriyeler başladı

Milli Savunma Bakanı Akar, "Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Münbiç'teki devriye faaliyetlerine ilişkin ortak eğitimleri bugün itibarıyla başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, şunları kaydetti:

"Terör örgütü, yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir.

"(Münbiç'te terör örgütünün açtığı çukurlar) Uyarılarımızı ABD makamlarına yaptık, ayrıca biz de kendi tedbirlerimizi aldık.

"ABD ile ortak eğitimlerin tamamlanmasını müteakip, Münbiç'te müşterek birleşik devriye faaliyetleri başlayacaktır."



Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 12:59