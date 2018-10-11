Muş'ta PKK operasyonu

Muş Valiliği’nin yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda Varto ilçesi Yılanlı köyünde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığınca personel ve araç sevk edildiği ifade edildi.

Açıklamada;

"Yılanlı köyü yolu üzerinde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli araçtan güvenlik güçlerimize aracın içinden uzun namlulu silahlarla ateş açılması üzerine güvenlik güçlerimizce anında karşılık verilmiştir. Aracı durdurarak çatışmaya devam eden 2'si kadın 3'ü erkek, 5 örgüt mensubunun tamamı ölü olarak ele geçirilmiştir."

Söz konusu açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için il genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net