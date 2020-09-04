Mustafa Şentop: Çok sınırlı olarak bulunması gerektiği kanaatindeyim

Geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine getireceklerini açıkladığı 'idam cezası tasarısı' ile ilgili fikri sorulan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ''Çok sınırlı olarak, belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim.'' ifadelerini kullandı.

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Şentop'un açıklamalarının tamamı şöyle;

''Şahsi görüşümü ifade edeyim. Daha önce Anayasa Komisyonu başkanıyken de dile getirdim. Çok sınırlı olarak idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim. Tasarlayarak adam öldürme, vahşice insan öldürme suçları özellikle de küçük çocuklara uygulanan cinsel suçlar çerçevesinde bunlarla sınırlı olmak kaydıyla olması gerektiği kanaatindeyim.

Bunlarla ilgili geçmişte çalışma da yaptım. Tabi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ek protokoller var bunlarla ilgili değerlendirme yapılması gerekir.

Şu anlamda söylüyorum cezalarda önemli olan caydırıcılık unsuru. Her cezada gerekli. Toplumun değerlerini ciddi ölçüte sarsan olaylarda daha da önemli.''

