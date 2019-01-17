Nusra bağlantılı Hollandalı gazeteci sınır dışı edildi

Hollandalı gazeteci terörizmle bağlantı şüphesi ile bu sabah sınırdışı edildi.

Bir Türk yetkilisi, Hollandalı gazetecilerin Ans Boersma'nın sınır dışı edilmesini, gazetecilik faaliyetleriyle veya Türkiye 'den raporlaması ile ilgili olmadığını iddia etti. Türk yetkilisi, Hollandalı gazetecinin "terörizmle bağlantı şüphesiyle" sınır dışı edildiğini söyledi.

Hollanda’da yayın yapan ekonomi gazetesi Het Financieele Dagblad’ın Türkiye muhabiri Ans Boersma, bu sabah ükesine gönderilirken kendisine 6 yıl Türkiye'ye giriş yasağı da konulduğu ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma’nın sınır dışı edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hollandalı gazeteci Boersma’nın sınır dışı kararının, Türkiye’de gerçekleştirdiği gazetecilik faaliyetleriyle ilgisi bulunmadığını belirtti.

Altun, gazeteci Boersma'nın, Hollanda polisinin "terör örgütüyle bağlantılı olduğu" istihbaratını paylaşması üzerine sınır dışı edildiğini söyledi.

Altun, Hollanda, Türkiye 'ye bugün sınır dışı edilen muhabirin el-Nusra cephesi ile bağlantıları olduğunu söyledi. Hollanda 'dan istihbarat üzerinde hareket ettik ve tedbir aldı.

Ans Boersma isimli gazeteciye basın kartı dokuz gün önce verilmişti.

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Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2019, 15:42