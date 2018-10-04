ÖNDER’den Vefa buluşması

İlk açılan İmam Hatip okullarının mezunlarından olan birçok kişi, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlediği programda buluştu. Programa, İmam Hatip okullarının ilk mezunları arasında yer alan Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Prof. Dr. Cevat Akşit, Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Prof. Dr. Ahmet Lütfi Kazancı, Prof. Dr. Mustafa Uzunpostalcı, Dr. Mehmet Ali Sarı, Nusret Vardar, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı.

Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda bulunan Belediye Spor Salonu'nda düzenlenen "Öncülerle 60. Yıl Vefa Buluşması" programında hitap eden ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, imam hatip mezunlarının siyaset dahil hayatın her alanında öncülük yaptığını ifade etti.

İlgilendikleri gençlerin sadece Türkiye'de değil bütün İslam dünyasında öncülük yapacağına inandıklarını belirten Bekiroğlu, "Elhamdülillah bugün mezunların 60. yılı dolayısıyla ÖNDER'in de 60. yılında burada birlikte bir kez daha imam hatip davasını, davamızı, ülke olarak davamızı, İslam dünyası olarak davamızı bir kez daha hatırlamış olduk" sözlerini kullandı.

Bekiroğlu, imam hatiplilerin önemli işlere imza atacaklarına her zaman inandıklarını kaydetti.

Bekiroğlu, şöyle konuştu:

"Hep şuna inandık: İmam Hatiplerin sizin o öğrencileri yetiştirdiğiniz dönemlerde, okuduğunuz dönemlerde, bizlere, babalarımıza hocalık yaptığınız dönemlerde imam hatiplilerin gün gelecek bu ülkede çok önemli işler yapacağına, inancınızı siz ifade etmiştiniz. Elhamdülillah bu gerçekleşti. Bugün sadece siyasette değil hayatın bütün alanlarında imam hatipliler bu ülkede öncülük yapıyorlar. Biz şimdi şuna inanıyoruz: Bugün ilgilendiğimiz gençler sadece Türkiye'de değil bütün İslam dünyasında ifrattan tefritten uzak, mutedil bir çizgiyle bütün bir İslam dünyasında çok güzel işlere öncülük yapacaklar, önderlik yapacaklar, imamlık yapacaklar. İnşallah insanlığa yönelik yeniden inşa edilecek olan medeniyetin de öncüleri olacaklar."

TORUNUMUN TORUNUNUN İMAM HATİBE GİTTİĞİNİ GÖRMEK İSTİYORUM

İlk mezunlar adına Konya İmam Hatip Lisesi 1958 yılı mezunu olarak bir selamlama konuşması yapan Prof. Dr. Hayrettin Karaman da, “Biz imam hatipliler olarak kervanbaşı Allah’ın sevgilisi olan bu kervanın devamı olmak istiyoruz. Bu nasıl olur? Kaybolmuş nesilleri, ümmetin kayıp çocuklarını tekrar dinimize ve medeniyetimize kazanmakla olur” dedi. 60 yıldır bu yolda olduklarını belirten Karaman sözlerini şöyle sürdürdü: Şu tabloya bakın, bu bile ümit vermeli insanlara. Allaha şükür torununun çocukları imam hatip mekteplerine gidenler var, inşallah torunumun torununun da imam hatibe gittiğini görmek için yaşamak isterim. Onlar bu zamanın olması gereken çocukları ve imam hatiplileri, biz de kendi zamanımızın. Birini diğerinden üstün görmüyorum." dedi.

BİZİM İÇİN YILDIZ OLDUNUZ

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz da konuşmasında ilk mezunlara seslenerek, “Biz sizlerin yazdığınız eserlerle yetiştik. Bize hep sizi örnek gösterdiler, imam hatipli olacaksanız öyle olun diye. Bu ufkumuz hiç kaybolmadı. Bizim için yıldız oldunuz” dedi. Bugün 1645 imam hatip lisesi, 3 bin 167 imam hatip ortaokuluyla toplam 5 bin 202 imam hatip okulu olduğu bilgisini veren Yılmaz, 505 bin lisede, 763 bin ortaokulda, 131 bin açık lisede, 10 bin çok programlı lisede olmak üzere olmak üzere 1 milyon 411 bin imam hatip öğrencisinin olduğunu söyledi. Yılmaz, “Biz bu sayıların içinde niteliği niceliğe kurban etmeyelim dedik. Biz keyfiyeti ihmal etmeden kemiyeti merkeze alan bir çalışma yapıyoruz” diye konuştu.



Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 13:40