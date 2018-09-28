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ÖSYM ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı

ÖSYM ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Adaylar, sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 11:39
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