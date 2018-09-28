ÖSYM ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
Adaylar, sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişilebilecek.
Kaynak: www.dunyabulteni.netGüncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 11:39
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
Adaylar, sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişilebilecek.
Kaynak: www.dunyabulteni.netGüncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 11:39