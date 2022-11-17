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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden yürütülen başarılı operasyonla PKK'lı 2 terörist öldürüldü.

Genel 17.11.2022, 11:35
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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