PKK'ya operasyonlar aralıksız sürüyor

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda araziye gömülü çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kuruçam ve Gergili mahalleleri kırsalına operasyon düzenlendi.

"Şehit Jandarma Er Emin Bülbül" adı verilen operasyonda araziye gömülü 8 büyük boy tüp, 90 metrekare yalıtım malzemesi, 2 bin 600 metrekare branda, 50 kalem pil, 800 kilogram un, 32 kilogram salam, 40 kilogram sucuk, 23,5 kilogram zeytin, 60 kilogram salça, 35 kilogram pirinç, 40 kilogram bulgur, 56 litre ayçiçek yağı, 40 kilogram nohut, 50 kilogram fasulye, 50 kilogram turşu, 175 kilogram şeker, 10 kilogram tuz, 20 kilogram şekerleme, 8 kilogram pekmez, 80 kilogram tahin, 125 kilogram makarna, 20 kilogram şehriye, 70 kilogram bulaşık deterjanı, 3 kilogram reçel, 13 kilogram çay, 12 kilogram pul biber, 5,4 kilogram kuru maya, 5 litre kolonya, 24 yemek kaşığı, 32 su bardağı, 70 çift çorap, 10 çay kaşığı, 8 fanila, 13 iç çamaşırı, 50 çuval, 200 metre naylon, 7,5 kilogram çamaşır deterjanı, 40 sabun, 30 battaniye, 10 çift ayakkabı, 120 paket sigara ve bir ocak ele geçirildi.

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadelenin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA