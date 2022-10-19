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PMYO 1. yedek planlama sonuçları belli oldu

Polis Akademisi'nden yapılan duyuruya göre, 2022 yılı PMYO giriş sınavı 1. yedek planlama sonuçları belli oldu.

Genel 19.10.2022, 18:05
PMYO 1. yedek planlama sonuçları belli oldu

Polis Akademisi'nden yapılan duyuru;

2022 yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlar adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.

#PMYO 1. yedek planlama #SINAV
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