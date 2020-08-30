Roketsan’dan Kara Kuvvetleri’ne yeni füze: TRLG-230

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın katılımı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Roketsan’da düzenlenen tören esnasında, bir dizi kritik tesisin açılış ve yeni füze teknolojilerinin test faaliyetleri gerçekleştirildi.

Tören kapsamında, Roketsan tarafından Nisan 2020’de başlatılan TRG-230 Füze Sistemine lazer arayıcı başlık entegrasyonu çalışması kapsamındaki test atışı görüntüleri de ilk kez yayınlandı. Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 SİHA’nın lazer işaretlemesi yaptığı hedef, Lazer Güdümlü 230 mm Füze Sistemi (TRLG-230) tarafından başarılı şekilde vuruldu. Lazer Güdümlü 230mm Füze Sistemi (TRLG-230), İHA ve SİHA’ların işaretlediği hedefleri karadan vurabilecek.

Bu yeni mühimmatı geliştiren Roketsan, Türk Kara Kuvvetleri’ndeki önemli bir eksiliği daha milli imkanlarla gidermiş oldu.

Kaynak: SavunmaSanayiST.com