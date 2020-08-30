Rus Hava Kuvvetleri neden MiG-29M2 ve MiG-35 istemiyor?

Muhammed AYYILDIZ

MiG-29, 1970’ler sonrası en çok üretilmiş savaş uçaklarından biridir. MiG-29’lar, şu anda çoğu Doğu Avrupa, Afrika ve Güneydoğu Asya ülkesinin envanterindedir.

MiG-29’un bu popülerliğine rağmen bazı önemli kusurları olduğu görülmüştür. MiG-29’lar, Batı üretimi uçaklarla mücadeleye girdiğinde pek de iyi olmayan bir savaş skoru (kill ratio) aldı. Mikoyan şirketi öncelikle MiG-29 üzerinden MiG-29M (MiG-33) modelini geliştirdi. Bu model; Rus, Mısır ve Sırbistan Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Yine MiG-29M üzerinden Mig-29K geliştirilerek, Rus ve Hint Deniz Kuvvetleri envanterine girdi.



Fakat geliştirilen versiyonların da Batılı savaş uçaklarına göre zayıf kaldığı görüldü ve bunun üzerine Mikoyan şirketi, MiG-35’i geliştirdi ve satışa sunmaya başladı. Bu gelişmelerden sonra şu soru akla geliyor: MiG-29 kurtarılabilir mi?

MiG-29 ilk olarak 1980’lerde sahneye çıktığında, üst düzey bir çözüm olarak kabul edilen Su-27’nin aksine, daha düşük bir maliyetle daha fazla sayıda satın alınabilecek bir hava üstünlüğü savaşçısı olarak tasarlandı. Su-27 Flanker, Sovyetler Birliği’nin zayıflayan yıllarına kadar herhangi bir ihracat görmemiş olsa da MiG-29 henüz geliştirilme aşamasındayken ihracat için ayrılmıştı. Bu nedenle MiG-29, Su-27’de bulunan birçok gelişmiş sistemden yoksundu.

Su-27, bilgisayarlı bir fly-by-wire sistemine sahipken MiG-29, bunun yerine geleneksel bir hidrolik kontrollü kontrol yüzeyleri ile uçuyordu. MiG-29 ayrıca daha az güçlü bir radara sahipti ve Su-27’ye göre çok daha az dahili yakıt kapasitesine sahipti.

İki uçakta da IRST sistemi burnun önüne konumlandırılmıştı. İki uçak da R-73/R-77 füzeleri ve HMCS (Kaska Monteli Nişangah Sistemi) ile donatılmıştı. Bu yeteneklere rağmen yine de MiG-29, radarının ve elektronik alt sistemlerinin az oluşundan ötürü Su-27 kadar görüş ötesi menzilde (BVR) başarılı olamayacaktı.

Sovyet Hava Kuvvetleri için MiG-29’dan geliştirilen MiG-29S (9.13) varyantı ile radar güçlendirildi ve yükleme noktası sayısı ilk MiG-29’lara (9.12) göre 6’dan 8’e çıkarıldı.

Dünyadaki başka ülkelere bakınca, MiG-29’un ilk versiyonunun (9.12) başarısızlığı açık şekilde görülebilir. Irak MiG-29’ları (9.12’ler), Çöl Fırtınası Operasyonu sırasında koalisyon hava gücüne karşı iyi bir performans gösteremedi. Sekiz yıl sonra Yugoslavya’nın MiG-29’leri (9.12’ler), Balkanlar üzerindeki NATO hava gücüyle karşı karşıya kaldıklarında önemli kayıplar yaşadılar.

Şimdi tekrardan MiG-35’in satılabileceği ülkeler bakalım:

Varşova Paktı ülkelerinin çoğu MiG-29’ları, F-16 ile değiştirdi. Bu yüzden doğal olarak bu ülkelere satılma ihtimalleri çok düşük.

Diğer MiG-29 kullanıcısı ülkeler içinse en büyük rakip, yine Rus üretimi Su-27 ve varyantları oldu. Mig-29M ve Mig-29SMT gibi ikinci nesil MiG-29’ların aviyoniklerini, çağdaş Su-27’lerin aviyoniklerine denk hale getirmesi pek ucuz olmadı. Özellikle Cezayir Hava Kuvvetleri, MiG-29 kullanıcısı olmasına rağmen Rusya’dan Mig-29SMT siparişini iptal ederek SU-30MKA savaş uçağı sipariş etmişti. MiG-29 için sorun burada yatıyor. Su-27 ile aynı özellik seviyesine ulaşabilse de onları bu seviyeye yükseltmenin maliyeti, Su-27’lerden daha pahalı yapıyor.

Tekrar bir örnek verelim:

Su-30SME (Su-35’e denk) son varyantları 60 milyon dolar fiyat etiketine sahipken, MiG-35’in ortalama fiyatının da 55-60 milyon dolar fiyat etiketine sahip olduğu tahmin ediliyor. Fakat Su-30SME’nin MiG-35’e karşı PESA radarı, 3D itiş vektörlü motorları gibi bir çok avantajı mevcut.

MiG-29M2; Mısır ile bir büyük, Irak ile daha küçük bir sipariş alırken, bu rakamlar aynı zaman diliminde gerçekleşen Sukhoi satışlarının sayısının yanında çok az kalıyor.

Çoğu Rus savaş uçağı kolayca alıcı bulsa da, MiG-35’in ihracatı son derece zahmetli oldu. Rus Hava Kuvvetleri bile MiG-35 jetini filosuna eklemekte tereddüt etti.

Uzmanlara göre MiG-29M2 ve MiG-35 satışlarının ilerleyen dönemlerde de Sukhoi firmasının Su-27 ailesine göre sönük kalması bekleniyor.

Yazar: Muhammed AYYILDIZ | Kaynak: SavunmaSanayiST.com