S-400'lerden ilki Akıncı üssü'ne konuşlanacak

S-400'lerin Türkiye'de ilk durağı Akıncı Hava Üssü olarak bilinen Mürted Üssü olacak. İlk etapta bataryalardan birinin Akıncı Üssü'nde kalması, diğerinin ise Doğu ve Güneydoğu'dan gelecek bir tehlikeye karşı oradaki bir bölgede kullanılmasının mevcut şartlarda en güçlü seçenek olarak ele alındığı öğrenildi.

Yeni Şafak'ın düvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre derlediği haberine göre S-400 sistemi için eğitim alacak isimlerin Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay koordinesinde yürütülen çalışmalarla belirlendiği öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, S-400'ler için eğitime gidecek ekip Rusya'dan önce Azerbaycan'a gönderilecek.

Yaklaşık 100 kişiden oluşan ekibin, bu ülkede konuşlu S-300 PMU2'yi inceleyeceği, burada çalışmaların ardından heyetin yaz aylarının sonunda Rusya'ya geçeceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2019, 07:21