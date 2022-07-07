Sadakataşı Derneği'nden 35 ülkeye kurban faaliyeti

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ekipler, hayırseverlerin bağışladığı kurbanlıkların kesim ve dağıtımlarını organize etmek için Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Güney Asya, Kafkasya, Uzak Doğu, Endülüs ve Balkanlar'a gitti.

Bu sene kurban çalışmalarını "Kurban Yeryüzüne Armağan" çağrısı ile sürdüren Sadakataşı, başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede kurban eti dağıtıp ihtiyaç sahiplerinin bayram sevinçlerine ortak olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen derneğin Afganistan'daki ekip sorumlusu Yusuf Altun, kesim ve dağıtımları yapılacak kurban hisseleri ile yardıma muhtaçlara yalnız olmadıklarını hissettireceklerini belirterek, buna vesile olan bağışçılara teşekkür etti.

- Hisse bedeli 1250 lira

Sadakataşı, kurban hisse bedelini bu yıl 4 ayrı fiyat kategorisi üzerinden belirledi.

Afrika ve Orta Asya ülkelerinin bulunduğu birinci bölge için kurban hisse bedeli 1250, Yemen ve Uzak Asya ülkelerinin bulunduğu ikinci bölge 2 bin, Türkiye, Balkanlar ve Orta Doğu'nun olduğu üçüncü bölge 3 bin, Filistin ve Irak’ın olduğu dördüncü bölge için ise 5 bin lira olarak belirlendi.

Bu yıl kurban organizasyonunda 20 binin üzerinde hissenin 1 milyon kişiye ulaştırması hedefleniyor.