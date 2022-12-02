Sadakataşı’ndan İdlib’e yardım 

İdlib ve çevresinde yaşayan mülteciler, zorlu yaşam koşulları altında kış ayına girdi. Kolera salgını yaşanan bölgede mülteciler hijyen ürünlerine ve gıdaya ihtiyaç duyuyor. Sadakataşı Derneği bölgeye ihtiyaçlar doğrusunda yardım ulaştırmaya devam ediyor.

540 aileye gıda yardımı

Sadakataşı yardım ekibi İdlib’in Eriha, Şaşmaz Kampı ve Ken Safra bölgelerinde yaşayan 540 mülteci aileye bir aylık ihtiyaçlarını karşılayacak gıda kumanyası, süt ve bebek bisküvisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Yardımlar devam edecek

Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘‘Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle milyonlarca insan mülteci konumuna düştü. Hemen yanı başımızda bulunan İdlib’de yaşayan mülteciler soğukların gelmesiyle acil olarak gıda, hijyen ürünleri ve kış yardımlarına ihtiyaç duyuyor. Bölgede bulunan ekibimiz kamplarda yaşayan ailelere gıda ulaştırdı. Önümüzdeki günlerde bölgeye kış yardımları, hijyen ürünleri ve gıda ulaştırmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.