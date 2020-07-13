Sağlık Bakanı Koca'dan Hatayspor taraftarına 'örnek kutlama' önerisi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatayspor taraftarlarına yönelik, "Hatayspor camiasının, salgınla mücadelemizin sıkı taraftarı olmayı sürdüreceklerine inanıyorum. Bu zafer hasarsız, kutlama örnek olmalı." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan Hatayspor’u ve taraftarlarını kutluyorum. An itibariyle, Hatayspor camiasının, salgınla mücadelemizin sıkı taraftarı olmayı sürdüreceklerine inanıyorum. Bu zafer hasarsız, kutlama örnek olmalı. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 12, 2020

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gelecek sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan Hatayspor’u ve taraftarlarını kutluyorum. An itibarıyla Hatayspor camiasının, salgınla mücadelemizin sıkı taraftarı olmayı sürdüreceklerine inanıyorum. Bu zafer hasarsız, kutlama örnek olmalı."