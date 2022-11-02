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Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

Genel 02.11.2022, 11:42
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin verilmediği, verilmeyeceği vurgulandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdiği belirtildi.

#msb #operasyon
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