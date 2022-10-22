Samsun'da tır kazası
Samsun'da kepek yüklü tırın devrildiği trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Genel 22.10.2022, 07:44
Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen kazada, Samsun-Ankara karayolu üzerinde seyir etmekte olan R.K. idaresindeki kepek yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan refüje devrildi.
Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü R.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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