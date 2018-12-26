Şehir Üniversitesi'nden Danıştay kararıyla ilgili açıklama

Şehir Üniversitesi'nden yapılan açıklamada konuyla ilgili yargı sürecinin devam ettiği, ara karar olduğu, nihai kararın verilmediği belirtildi. Üniversiteden yapılan açıklama şöyle:

O KARAR NEYDİ?

İstanbul Kartal’daki Cevizli Tekel arazisinin Şehir Üniversitesi’ne bedelsiz devrini Danıştay iptal etti. Üniversitenin Dragos kampusu, 2017-2018 döneminde üniversite tarafından üzerine yapılan büyük yatırımla eğitim ve öğretime açılmıştı. İstanbul’un Anadolu yakasındaki Kartal Orhantepe Mahallesi’nde bulunan TEKEL’e ait 297 bin metrekarelik arazinin İstanbul Şehir Üniversitesi’ne bedelsiz tahsisi iptal edildi. Söz konusu arazi TEKEL'in vergi borçlarına karşılık Maliye Bakanlığı'na geçmişti. Bakanlık, Bilim ve Sanat Vakfı’nın üniversitesi olan İstanbul Şehir Üniversitesi’ne araziyi 49 yıllığına devretmişti.

Üniversitenin Dragos kampusunda yeni sınıf ve laboratuvarlar, kütüphane yüksek kapasiteli yurtlar, spor tesisleri, kafeterya ve restoranları bulunuyor. Kampus, 2017-2018 döneminde büyük yatırımla eğitim ve öğretime açılmıştı.

2010 -2011 yılında akademik hayatına başlayan Şehir Üniversitesi, 7 fakülte, 3 enstitü ve 1 meslek yüksekokulu çatısı altındaki lisans, önlisans, yüksek lisans ve doktora programlarıyla akademik faaliyetlerini sürdürüyor.





Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2018, 14:34