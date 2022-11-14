Şehit polis Fethi Sekin'in babası vefat etti

İzmir Adliyesi'nde 2017 yılında düzenlenen saldırıda, PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Mehmet Zeki Sekin, kronik akciğer hastalığı ve kalp yetmezliğine bağlı yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından, "Cesaret timsali Şehidimiz Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Amcamız, can emanetini sahibine teslim etti. Rabbim, evladıyla cennette buluşmayı nasip eylesin. Başımız sağ olsun." paylaşımında bulundu.

İzmir Adliyesi'nde 5 Ocak 2017'de düzenlenen saldırıda, PKK'lı teröristlerle çatışmaya giren polis memuru Fethi Sekin ile bir adliye çalışanı şehit düşmüştü.