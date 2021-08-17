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Sel bölgesinde vefat sayısı 78'e ulaştı

AFAD, aşırı yağışların ardından sel felaketi ile karşı karşıya kalan Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15, Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 78'e yükseldiğini duyurdu.

Genel 17.08.2021, 21:39
Sel bölgesinde vefat sayısı 78'e ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15, Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 78'e yükseldiğini açıkladı.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin tedavilerine de hastanelerde devam edildiği kaydedildi.

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#Afad #Sel felaketi
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