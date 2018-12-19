Sınıra askeri araç sevkiyatı

Çeşitli birliklerden gönderilen, aralarında zırhlı personel taşıyıcıların da yer aldığı askeri araçların bulunduğu konvoy, Nurdağı ilçesine geldi.
Askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında Hatay istikametine geçiş yaptı.
Kaynak: AA
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Gaziantep'e ulaştı.
Çeşitli birliklerden gönderilen, aralarında zırhlı personel taşıyıcıların da yer aldığı askeri araçların bulunduğu konvoy, Nurdağı ilçesine geldi.
Askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında Hatay istikametine geçiş yaptı.
Kaynak: AA