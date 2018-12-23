Sınıra askeri sevkiyat

Çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen iş makineleri ve askeri araçlar, Hassa-Kilis kara yoluna doğru harekete geçti.
İş makineleri ve askeri araçlardan oluşan konvoyun, güvenlik önlemleri altında Kilis yönüne ilerlediği görüldü.
Kaynak: AA
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a gelen iş makineleri ve askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.
Çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen iş makineleri ve askeri araçlar, Hassa-Kilis kara yoluna doğru harekete geçti.
İş makineleri ve askeri araçlardan oluşan konvoyun, güvenlik önlemleri altında Kilis yönüne ilerlediği görüldü.
Kaynak: AA