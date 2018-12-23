Sınıra askeri sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a gelen iş makineleri ve askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.

Sınıra askeri sevkiyat

Çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen iş makineleri ve askeri araçlar, Hassa-Kilis kara yoluna doğru harekete geçti.

İş makineleri ve askeri araçlardan oluşan konvoyun, güvenlik önlemleri altında Kilis yönüne ilerlediği görüldü.

Kaynak: AA
 

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