Sivas-Malatya yoluna ulaşım sağlanamıyor
Malatya-Sivas kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Genel 23.01.2022, 09:24
Kentte etkisini sürdüren kar, trafikte aksamalara neden oluyor.
Yoğun kar ve tipi dolayısıyla Malatya-Sivas kara yolu çift yönlü trafiğe kapandı.
Sivas'tan Malatya istikametine gelen araçlar Kangal ilçesi girişinde, Malatya'dan Sivas'a seyreden araçlar ise Hekimhan'da trafik polislerince bekletiliyor.
Karayolları ekipleri, yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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hafif kar yağışlı
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