Somalili askerler komando eğitimini tamamladı

Türkiye'de Komanda Temel Eğitimlerini tamamlayan 1'inci Somali Piyade Taburu personeli ülkesine dönerken, aynı eğitim için Türkiye'ye gelen 2'nci Somali Piyade Taburu personeli, Isparta'ya intikal etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Türkiye'de Komando Temel Eğitimlerini tamamlayan 1'inci Somali Piyade Taburu personelinin Somali'ye döndüğü aktarılan açıklamada, 2'nci Somali Piyade Taburu personelinin ise aynı eğitim için Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına geldiği kaydedildi.

Kaynak: AA