Son dakika! THY’den beklenen açıklama: Hafta sonu bileti olan yolcular ne yapacak?

Son dakika! THY’den beklenen açıklama: Hafta sonu bileti olan yolcular ne yapacak?THY'den yapılan açıklamada "Hafta sonları kısıtlama saatlerinde bileti olan yolcular uçuş belgeleriyle seyahat edebilir" denildi.

Son dakika! THY’den beklenen açıklama: Hafta sonu bileti olan yolcular ne yapacak?

Son dakika! THY’den beklenen açıklama: Hafta sonu bileti olan yolcular ne yapacak?THY'den yapılan açıklamada "Hafta sonları kısıtlama saatlerinde bileti olan yolcular uçuş belgeleriyle seyahat edebilir" denildi.

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