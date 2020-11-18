Son dakika! THY’den beklenen açıklama: Hafta sonu bileti olan yolcular ne yapacak?THY'den yapılan açıklamada "Hafta sonları kısıtlama saatlerinde bileti olan yolcular uçuş belgeleriyle seyahat edebilir" denildi.
Son dakika! THY’den beklenen açıklama: Hafta sonu bileti olan yolcular ne yapacak?
Son dakika! THY’den beklenen açıklama: Hafta sonu bileti olan yolcular ne yapacak?THY'den yapılan açıklamada "Hafta sonları kısıtlama saatlerinde bileti olan yolcular uçuş belgeleriyle seyahat edebilir" denildi.
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