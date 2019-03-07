Sosyal medya istihbaratı ve ordu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde mobil telefon kullanımının iç güvenlik tehdidi oluşturduğu ve bu konuda acilen bir önlem alınması gerektiği konusunda açıklamayapan uzmanlar sosyal medya ve terör ilişkisinin yakın takibe alınması gerektiğini belirtiyor.

Sosyal medya konusunda yazdığı kitaplarla bilinen Kırıkkale Üniversitesi Öğr.Üyesi Dç. Dr. Levent Eraslan, Yenisafak.com’a yaptığı açıklamada, söz konusu bildirgeye göre askerlerin sosyal medya üzerinden paylaşım yapmaları, herhangi bir dijital ortamda askeri bölgeden bir fotoğraf paylaşmalarının net bir şekilde yasaklandığını hatırlattı. Yasaklara rağmen askerlerin paylaşımlarda bulunmaya devam ettiğine dikkati çeken Eraslan, "Bu ciddi bir problem. Sadece bizim için değil. Tüm dünya bu konuda kritik bir dönemeçten geçiyor" dedi.

Geçtiğimiz günlerde KKTC’deki birliğinden aldığı izin kağıdını sosyal medyadan paylaşan bir Türk askerinin Yunan medyasında ciddi ses getirdiğine ve sevk kağıdında yazan ‘Topçu Birliği’ ibaresi üzerine Yunan güvenlik uzmanlarının geniş çaplı açıklamalar yaptığına vurgu yapan Eraslan, şöyle devam etti:

Neden üzerinde o kadar durdular? Çünkü o sevk kağıdındaki birlik, aslında Türkiye’nin KKTC’de fırtına obüslerini konuşlandırdığını gösteriyor. Yunanlılar bunu uzun uzadıya tartıştı. Sosyal medya istihbaratı deniliyor buna. Twitter, Facebook, Instagram ve benzer yerlerdeki paylaşımlardan yani açık kaynaklardan edinilen istihbari bilgiler ülkeler için büyük önem taşıyor.

Eraslan, bu tür girişimlerin acilen yasaklanması ve cezai tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Ruslar bu gibi durumlarda telefonu ibret için duvara çiviliyor ve askerlerine çok ciddi ceza veriyor. Akıllı telefonlara yüklenen her uygulama aslında bir istihbarat aracı. TSK’da ve diğer kolluk kuvvetlerimizde bu konuda yasaklar var ancak bilinç yok."

Kaynak: Yeni Şafak

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2019, 07:20