STK'lar Yemen için destek bekliyor

Yemen’de 2015 yılının Mart ayından bu yana devam eden iç savaş nedeniyle ortaya çıkan açlık; yaşlı, kadın ve çocuk hayatını tehdit ediyor. Dünya’nın birçok ülkesinden yardımların yapıldığı ülkeye en çok sahip çıkan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Kızılay, İHH ve Sadakataşı’nın ülkede aktif faaliyet gösteren dernekler arasında gösteriliyor. Türk STK’lar temel yaşam malzemeleri ile hijyen ve sağlık alanında bölgeye hizmet götürüyor. STK'lar bölgedeki çalışmaların aksamaması için Türk halkından destek bekliyor.

KIZILAY İNSANİ YARDIM MALZEMELERİ ULAŞTIRIYOR

Kızılay, Yemen’de gıda, sağlık ve temiz su alanlarında destek olmaya çalışıyor. Türkiye’den toplanan bağışlarla yürütülen çalışmalarda birçok Yemen vatandaşının hayat standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede tüm GSM operatörleri üzerinden 2868'e “YEMEN” yazıp mesaj yollamak suretiyle derneğin Yemen çalışmalarına halkın destek olabileceği belirtiliyor. Ayrıca kurumun resmi sitesinde yer alan online hesaplar üzerinden bağışta bulunulabileceği kaydediliyor.

İHH’DAN YEMEN’E SAĞLIK MERKEZİ

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından geçtiğimiz yılın son aylarında açılan Hanik Sağlık Merkezi, sağlık hizmetlerine devam edebilmek için hayırseverlerin desteklerini bekliyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın, 2015 yılından bu yana Yemen’e gıda ve barınma malzemesi yardımında bulunduğu, yardımlardan 55 bin Yemenlinin istifade ettiği açıklandı. Tüm GSM operatörleri üzerinden “YEMEN” yazıp 3072’ye gönderilecek mesaj ile destek verilebileceği söyleniyor.

SADAKATAŞI’NDAN “ELİNİ UZAT YEMEN ÖLÜYOR” KAMPANYASI

Sadakataşı Derneği iç savaşın yaşandığı ve milyonlarca insanın açlık sınırında bulunduğu Yemen’de acil yardım çalışmalarını ‘’Elini uzat Yemen ölüyor’’ çağrısıyla devam ediyor.

Sadakataşı derneği temel yaşam malzemelerine ihtiyacın her geçen gün daha da arttığı Yemen’e desteklerini sürekli olarak sürdürüyor. Daha önceden kurban ve Ramazan yardım organizasyonlarını gerçekleştiren Sadakataşı derneği bölgede temiz su dağıtımı da yaptı. Son olarak kıtlığın en çok yaşandığı Yemen’in El Hudeyde bölgesindeki yüzlerce aileye temel yaşam malzemelerinden oluşan yardım kolisi dağıtımını gerçekleştirdi.

YEMEN’DE İNSANİ KRİZ

Yemen’de 2015 Mart ayından bu yana devam eden çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi, on binlerce kişi yaralandı. Çatışmalardan dolayı milyonlarca insanın yerlerinden sürüldü. Gıda, tıbbi malzeme ve akaryakıtın çoğunu dışarıdan ithal eden Yemen, yaşadığı insani kriz yüzünden açlık ve susuzluk tehlikesi altında. Yemen’de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmayan Türkiye’den STK’lar, bölgeye insani yardım malzemesi ulaştırmaya çalışıyor.

Yemen, yaklaşık son dört yılda, her üç vatandaşından ikisinin günlük yemeğinin nereden geleceğini bilmeden yaşadığı, 16 milyon insanın sağlıklı suya ulaşamadığı 6,2 milyon insanın ciddi oran da su krizi yaşadığı bir ülke durumuna düştü. Özellikle 16,4 milyon insan sağlık hizmetlerinden yoksun olarak hayatını sürdürüyor. 2,9 milyon insan ise kötü beslenmeden kaynaklı ciddi sorunlarla karşı karşıya. 1,1 milyon insan da kolera hastalığı ile baş etmek zorunda. 4,1 milyon öğrencinin okula ulaşma imkanı bulunmazken 2,8 milyon öğrenci ise eğitimden tamamen kopmamak için acil eğitim yardımına ihtiyaç duyuyor. Son olarak 2,6 milyon insanın barınma malzemesine ihtiyacı bulunurken 4,9 milyon kişi de himaye ve yardıma muhtaç olarak savaştan zarar görmüş bölgelerde hayatını idame ettiriyor.

UNDP UYARI DA BULUNMUŞTU

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’nın Yemen ofisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Açlık Yemen'in gerçeği olmak üzere" uyarısında bulunulmuştu.

İngiltere merkezli Çocukları Kurtarın Vakfı (SC) da ülkede yaşayan beş buçuk milyon çocuğun, açlık, salgın ve saldırılar nedeniyle toplu olarak ölüm riskinin bulunduğunu ifade etmişti.

Yemen'de iç savaş nedeniyle yükselen gıda fiyatları ve değerini kaybeden Yemen Riyali nedeniyle ailelerin yeterli yiyeceği evlerine götüremedikleri belirtiliyor. Bu durumdan en çok etkilenen kesimin küçük yaştaki çocuklar olduğu kaydediliyor.

Yemen’de altı kişilik bir ailenin aylık gıda masrafının 600 Türk Lirası olduğu belirtiliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net





Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 11:42