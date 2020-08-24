Savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmelerinin mümkün olmayacağını belirten STS Savunma ve Harp Sanayii Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Mesut Alver, ‘Alanında uzmanlaşmış 5 Büyük Şirketin ana çatısını oluşturan STS Savunma ve Harp Sanayii’siİstiklal ve İstikbalimizin teminatı olan Millî ve Yerli Savunma Teknoloji hamlesine Yazılım , Siber Savunma , Elektronik Harp , Operasyonel Üretimler , Ağır Zırhlı Araçlar , insansız Hava Araçları , Sinyal Kesiciler , Harp Sanayii vb. gibi bir çok alanda etkin rol alarak desteklemeye devam edecektir ’dedi

STS Savunma, Türkiye'nin gücüne güç katma hedefine odaklandı

Türkiye'nin Savunma alanında güçlü ve bağımsız olmasına büyük katkılar sunma hedefi ile yola çıktıklarını belirten STS Savunma ve Harp Sanayii Genel Müdürü Hüseyin Mesut Alver,’ STS Savunma ve Harp Sanayii, bünyesinde bulunan iştirakleri ile hem ulusal hem de uluslararası alanda kendini kanıtlamış, bir çok yerli ve milli projeyi tamamlamıştır. Fırlatılabilir OperasyonelKamera ,İha Sinyal Kesici (DroneJammer) , Kapı Açıcı ( Elektronik Koçbaşı ) , Sabit Kanatlı Hava Analizatörü gibi bir çok milli projeyi bünyesinde barındırdığı gibi VTOL Alver 040 , Yerli Bomba Atar , Elektronik Saha Keşif Robotu gibiyüksek teknoloji temelli AR-GE faaliyetlerini sürekli geliştirerek yeni projeler üretmeye devam edecektir ’dedi.

Sözlerine şöyle devam eden Hüseyin Mesut Alver, ‘Dünyanın en güçlü savunma sanayi şirketleri arasında yer alacak Türk şirketlerinden biri olma hedefine odaklanan STS Savunma ve Harp Sanayii , sürekli daha ilerisi, sürekli daha gelişmişini üretme azmi ve karalığına sahip yüzlerce personeliyle alanında çatı kuruluş olarak hizmetlerine cansiperane devam edecektir ’dedi.

