Süleyman Soylu 'Bataklığa' daldı

Süleyman Soylu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu “Bataklık” gerçekleştirildi!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan "Bataklık Operasyonu"nun yapıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan “Bataklık Operasyonu”nun yapıldığını ve 9 ülke ile ortak yapıldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu: "(Bataklık Operasyonu) Şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı, 70 milyon liraya el konuldu."



Soylu: "(Bataklık Operasyonu) Örgütün tepe yöneticilerinden bir tanesi hakkında kırmızı bülten, Brezilya ve Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası var."

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020, 09:05