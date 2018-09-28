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Sultangazi'de huzurevinde yangın

Sultangazi'de huzurevinde yangın çıktı. Olaya itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Sultangazi'de huzurevinde yangın

İstanbul Sultangazi'de bir huzurevinde yangın meydana geldi. Bina içinde mahsur kalanlar olduğu belirtiliyor. İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 12:41
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