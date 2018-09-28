Sultangazi'de huzurevinde yangın

İstanbul Sultangazi'de bir huzurevinde yangın meydana geldi. Bina içinde mahsur kalanlar olduğu belirtiliyor. İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 12:41