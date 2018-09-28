İstanbul Sultangazi'de bir huzurevinde yangın meydana geldi. Bina içinde mahsur kalanlar olduğu belirtiliyor. İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: www.dunyabulteni.netGüncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 12:41
Sultangazi'de huzurevinde yangın çıktı. Olaya itfaiye ekipleri müdahale ediyor
İstanbul Sultangazi'de bir huzurevinde yangın meydana geldi. Bina içinde mahsur kalanlar olduğu belirtiliyor. İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: www.dunyabulteni.netGüncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 12:41