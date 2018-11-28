Tahir Elçi kimdir?
Tahir Elçi 1966 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesinde dünyaya geldi. Elçi, 1991 senesinde Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
1992 senesinden beri Diyarbakır'da serbest avukatlık yapıyordu.
1998-2006 seneleri arasında Diyarbakır Barosu'nda yönetici olarak görev yaptı.
2012 senesinden bu yana Diyarbakır Barosu başkanıydı.
Tahir Elçi, Aydın Doğan medyasında katıldığı programda "PKK terör örgütü değildir. Silahlı, siyasal bir harekettir." sözleri nedeniyle yargılandı.
Tahir Elçi, 28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaptığı basın açıklaması sonrasında, açıklamanın yapıldığı sokakta açılan ateş sonucu başına isabet eden bir kurşunla öldü.