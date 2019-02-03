banner15

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştıkları öne sürülen iki kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen Y.A. ve K.A'nın bulunduğu otomobili Eskişehir-Alpu kara yolunun 10. kilometresinde durdurdu.

Araçta arama yapan güvenlik güçleri, 70 bronz ve gümüş sikke ile çeşitli figürlerden oluşan 3 obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA
 

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner36

banner37

banner35