Tarım ve Orman Bakanından korkutan açıklama

8 ilde çıkan büyük çaplı orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangınların seyri hakkında bilgilendirmede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'da 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, söndürme çalışmalarının biraz zaman alacağını aktardı. Yangınlarla ilgili gelen son bilgilere göre ise Güvercinlik'te bir otelin tahliye işlemine başlandığı bildirildi. Yangından etkilenen 15 vatandaş taburcu olurken, 10 kişi de yoğun bakımda tedavi görüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin 8 ilinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili kamera karşısına geçti. Bakan Pakdemirli, yangınlar sonucu 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıklarken, söndürme çalışmalarının hızla sürdüğünü aktardı.

Bakan Pakdemirli, "Kayseri'de Yahyalı bölgesinde yangın devam ediyor. Mersin'de dünden beri Aydıncık yangıyla alakalı 202 hane boşaltıldı. Verilen karşı ateş sayesinde söndürme çalışmaları olumlu ilerliyor. Bozyazı'daki yangın söndü, soğutma çalışmaları devam ediyor. Emet'te bir yangın var. Muğla'da Marmaris, Didim ve Güvercinlik'te yangın var. Güvercinlik'te bir otel tahliye ediliyor" dedi.

Pakdemirli, "4 bin personel yangınlara müdahale ediyor. 183 vatandaşımız yangınlardan etkilendi, 15 vatandaşımız taburcu edildi. 10 arkadaşımız entübe olarak başka hastaneye taşındı. Maalesef Antalya'da 3 can kaybımız var. Hepimizin başı sağ olsun. Her zaman söylediğimiz gibi devletin yaptığı uyarılara uyalım. Evimizi ve aracımızı bırakmamız gerekiyorsa bırakalım, mal elbette değerli ancak canımızdan değerli değildir. Uzun zamanda çıkacak yangınların 1-2 gün içerisinde çıktığı günler yaşıyoruz. Yangınları elbette kontrol altına alacağız, biraz uzun sürebilir. Yangınların sebebiyle alakalı, yangınların söndürülmesinden çok sebebi bizi daha çok alakadar ediyor" diye konuştu.

Türkiye'yi büyük üzüntüye çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 8 ilde devam eden büyük çaplı orman yangınlarından olumlu haberler gelirken, 3 de can kaybı yaşandığı öğrenildi. Yangınlardan 183 kişi etkilenirken, hastaneye kaldırılan 10 vatandaşın yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor. 15 kişinin de taburcu olduğu aktarıldı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede 4 farklı noktada meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Manavgat ilçesinde 28/07/2021 günü öğle saatlerinde ilçenin farklı noktalarında başlayan orman yangınlarının yerleşim yerlerine sıçraması, bazı evlerin zarar görmesi ve birçok vatandaşımızın yaralanması üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Başsavcılığımızın talimatı ile orman yangınlarının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delillerin araştırılmasına devam edilmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir" denildi.

Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi. Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor.

Dikmen Mahallesi'ndeki yangın, Sarılar Mahallesi'ne doğru hızla ilerliyor. Yangında evlerini kaybettiğini belirten anne ve kızı, uzun süre gözyaşı döküp, yoldan geçen itfaiye ve orman araçlarından evlerini kurtarmaları için yardım istedi. Dikmen Mahallesi'nde büyüyen ve Sarılar'a doğru ilerleyen yangın, Sarılar Öğrenci Yurdu'na ulaştı. İtfaiye ve orman ekipleri, yangının ilerlemesini durdurmak için yoğun mücadele veriyor. Yangının daha da ilerlemesi durumunda Manavgat ilçe merkezini tehdit edeceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın, Dışişleri Bakanım gerek Kültür ve Turizm Bakanım, valiliğimizin, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri ihtiyaç duyulan her türlü araç, gereç ve personel ile yangına müdahale etmektedir." ifadesini kullandı.

Yangın, bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da yayıldı. Bölgeyi tamamen duman kaplarken, yangın söndürme uçağı ve helikopterin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale ediliyor.

Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, dün saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgede çok sayıda kişiye ait zeytinlik, defne ve badem bahçelerinin yanı sıra ormanlık alanda da etkili olan yangına, havadan ve karadan da müdahaleye başlandı.

Akseki ilçesine bağlı Kepezbeleni Mahallesi'nde başlayan yangında yaşamını yitiren Hasan Ali Yüksel'in, mahallenin eski muhtarlarından olduğu belirtildi. Dün gece başlayan yangının evlerinin bulunduğu noktaya gelmesi üzerine Yüksel'in eşini bölgeden uzaklaştırdığı, kendisinin ise hortumla alevlere müdahale etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Bir süre sonra evinin etrafını saran yangının ortasında kalan Yüksel'in alev kapanından çıkamadığı ve olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Öte yandan Sarılar Mahallesi bölgesine kadar ulaşan yangın, yerleşim yerleri ve tarım alanlarıyla birçok noktada etkisini gösterdi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale sürerken, Sarılar Mezarlığı'nın yanı sıra mahallenin ara sokaklarına kadar alevler ilerledi. Bölgede oturanlar, evleri tahliye etmeye çalışırken, hayvanlarını da alevlerin ilerlediği alandan çıkarmaya çalıştı. Bölgedeki at çiftliğindeki hayvanlar da çıkarıldı. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Oymapınar Mahallesi'nde mahsur kalan 10 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Çok büyük yangın. Dün 12.00 gibi başladı. 4 ayrı noktada başladı ve halen devam ediyor. En büyük olumsuzluk çok geniş bir havzada sürüyor. Şu an son geldiği nokta gece boyu bütün ekipler çalıştı, hepimizi ayaktaydık. Kuzeyli güneyli 30 kilometre, doğulu batılı 40 kilometrenin üzerinde bir havzayı aldı ve tamamen yayıldı" dedi.

Gece havadan müdahale edilemeyince rüzgar nedeniyle karadan müdahalenin yetersiz kaldığını aktaran Başkan Sözen, "Çevre ilçelerden ve illerden bütün ekipler teyakkuzda. Devletin bütün unsurları vatandaşlarla beraber teyakkuzda ama maalesef ki çok büyük kayıplarımız var. Yaralılarımız var, vefat edenler var. En azından 7-8 mahallenin tamamen yok olduğunu biliyorum. Hala devam ediyor, en büyük olumsuzluk çok etkili bir rüzgar var. Yangına müdahale edilmekte çok zorluk çekiliyor. Arazi şartları, biraz da yangın kırsalda arazi şartlarında da karadan müdahaleyi zorlaştırıyor. En kötü tarafı da şehir merkezine kadar indi. Ulukapı Kirten mahallemiz var, Manavgat'a bitişik. Çeltikçi mahallemiz var, Işıklar mahallemiz var, tamamında Manavgat merkeze kadar indi. Önüne geçmeye çalışıyoruz. En büyük duamız bir an ince rüzgar kesilir etkisini kaybeder ama çok büyük kaybımız var ve devam ediyor, aynı hızla devam ediyor" diye konuştu.

Türkiye'nin güneyi alevlerle mücadele ediyor. Antalya'nın Manavgat ilçesi, Adana, Kilis, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Kütahya ve Muğla'nın Marmaris, Milas ve Bodrum ilçeleri ile Aydın'ın Didim ilçesinde orman yangınları sürüyor.

Yine dün Mersin'in Aydıncık ilçesinde başlayan orman yangını sürüyor. Yangına 1 uçak, 5 helikopter ve 97 arazöz ile müdahale ediliyor. Ankara, Niğde ve Karaman'dan Mersin'e takviye ekip gönderildi. Aydıncık'ta 135, Gülnar'da 500 ve Bozyazı'da 60 kişilik olmak üzere toplam 695 kişilik barınma alanı hazırlandı.

Dün başlayan ve bugün devam eden yangınlardan biri de Osmaniye'de… Kırmacılı köyü mevkii ve Karacalar mevkiinde iki ayrı noktadaki yangınlara 1 uçak, 3 helikopter, 41 arazöz, 2 TOMA, 9 tır, 24 arazi aracı ve toplam 312 personel yangına müdahale ediyor.

Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'daki ekipler de Osmaniye için seferber oldu. Karacalar mevkiindeki yangın kontrol altına alındı. Kırmacılı köyünde yangın sürüyor. Kırmacılı köyünde bulunan evler ile Ürün ve Dombullu yaylaları tahliye edildi. Vatandaşlar için Osmaniye KYK Karaoğlan yurdu tahsis edildi.

Adana'da ise 21 ayrı alanda orman yangını çıktı. Dünden beri süren yangınlara 1 uçak, 1 helikopter, 16 arazöz, 12 su tankeri, 8 itfaiye aracı, 4 iş makinası, 1 ekskavatör, 1 robet, 2 pikap, 5 araç ve toplam 345 personel ile müdahale ediliyor. Şu ana kadar 7 kişi duman nedeniyle hastanelik oldu.

Kozan ilçesi Akdam, Akarca, Salmanlı, Kızlarsekisi, Ergenuşağı ve Bağözü mahallelerinden bin 680 kişi, Aladağ ilçesinde ise 25 kişi tahliye edildi.

Kozan ilçesi Kızlarsekisi, Salmanlı, Gökyüzü, Kuytucak ve Akarca mahallelerinde, Aladağ ilçesi Boztahta köyünde tahliye çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bazı otel ve binalar boşaltıldı. 6 helikopter 1 uçak havadan, 20 arazöz 4 ilk müdahale aracı ve 5 dozer karadan müdahale ediyor. Milas sınırındaki Güvercinlik ve Köyceğiz'de de yangın çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Güvercinlik'te bir otelin boşaltıldığını açıkladı. Aydın'ın Didim ilçesinde ise makilik alanda başlayan yangın, bölgedeki sitelere kadar yaklaştı. Bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesi Samrık köyü yakınlarındaki karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

SonDakika