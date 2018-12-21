TBMM'de 2018 böyle geçti

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz'da Mecliste yemin etmesiyle parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.

2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesi, Mecliste de önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıktı. TBMM Başkanlığına AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım seçildi.

AK Parti ve MHP'nin kabul edilen kanun teklifiyle, seçim ittifakları Türk siyasi yaşamına girdi.

TBMM'de 2018 yılının önemli olayları şöyle:

11 OCAK

- TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliği, "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü.

18 OCAK

- Olağanüstü Hal'in (OHAL) 19 Ocak Cuma günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

6 ŞUBAT

- "Terör örgütü propagandası yapmak suçundan" mahkumiyet kararı kesinleşen HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun milletvekilliği düşürüldü.

27 ŞUBAT

- "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aldığı mahkumiyet kararı kesinleşen HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aldığı mahkumiyet kararı kesinleşen HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın milletvekillikleri düşürüldü.

28 ŞUBAT:

- İflas ertelemeyi kaldırarak, alacaklılarla borçlunun müzakere etmesi ve anlaşmalarının mahkemece tasdiki temeline dayanan konkordato kurumunu işlevsel hale getiren kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.

13 MART

- AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakı yapabilmesini de içeren ortak kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.

21 MART

- Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Yasayla elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar ile elektrik motorlu motosikletler Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamına alındı. Bu araçlar, muadil araçların vergi tutarının yüzde 25'i oranında vergilendirildi. Eski bakanlara ve milletvekillerine görevde iken verilen diplomatik pasaportların geçerliliğinin, görevlerinin sona ermesi halinde de devam ettirilmesi sağlandı. Nişasta bazlı şeker kotası, yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldü.

17 NİSAN

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin 26 Ağustos'ta yapılmasını önerdi.

18 NİSAN

- TBMM Genel Kurulunda, OHAL'in 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi.

- AK Parti ve MHP'nin, seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesi TBMM Başkanlığına sunuldu.

19 NİSAN

- "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından aldığı ceza kesinleşen HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak ile "polise hakaret" suçundan aldığı ceza kesinleşen HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in milletvekillikleri düşürüldü.

20 NİSAN

- TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran'da yapılmasına ilişkin önerge kabul edildi.

22 NİSAN

- CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinden 15 milletvekilinin istifa ederek, İYİ Parti'ye katıldığını bildirdi.

25 NİSAN

- 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde uygulanacak hükümleri içeren anayasa değişikliğine ilişkin teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

27 NİSAN

- Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçti.

2 MAYIS

- MHP TBMM Grubu, 24 Haziran seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.

3 MAYIS

- AK Parti TBMM Grubu, 24 Haziran seçiminde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.

9 MAYIS

- TBMM Genel Kurulunda, 4'ü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören; aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk ve Erciyes üniversitelerinin de bulunduğu bazı üniversitelerin bölümlerini yeni kurulacak üniversitelere bağlayan kanun tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

10 MAYIS

- CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye katılan 15 milletvekili, İYİ Parti'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimine katılma yeterliliği bulunduğuna ilişkin Yüksek Seçim Kurulu kararının ardından CHP'ye döndü.

11 MAYIS

- Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması ile yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilmesi halinde serbestçe tasarruf edilmesini öngören kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

15 MAYIS

- TBMM Genel Kurulu, ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı üzerine özel gündemle toplandı. İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamın kınandığı Genel Kurulda AK Parti, CHP ve MHP tarafından açıklanan ortak bildiride, "Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağımızı ilan ediyoruz. Yaşasın Filistin, yaşasın Kudüs" ifadesine yer verildi.

23 MAYIS

- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, diğer cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek'e 500'er lira bağışta bulundu.

24 HAZİRAN

- Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçiminde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle oluşan yeni parlamentoda, milletvekili sayısı 550'den 600'e çıktı. 27. Dönem parlamentosu, 10 siyasi partinin temsil edildiği 21. Dönem'in ardından 8 siyasi partiyle en çok partinin temsil edildiği Meclis oldu. 27. Dönem Parlamentosu'nda 2'si eş genel başkan olmak üzere, 6 genel başkan Meclise girdi. "Cumhur İttifakı"nın milletvekili sayısı 342, "Millet İttifakı"nın milletvekili sayısı 191, HDP'nin ise 67 oldu.

7 TEMMUZ:

- TBMM Genel Kurulunda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı. Genel Kurul, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu nedeniyle ikinci en yaşlı üye sıfatıyla İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlığında milletvekillerinin yemin etmesi için toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birleşimi locadan izledi.

9 TEMMUZ

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Erdoğan'ın Meclisteki yeminiyle parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.

10 TEMMUZ

- TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 16 bakan yemin etti. Milletvekili iken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bakanlığa getirilen Berat Albayrak, Abdulhamit Gül, Mevlüt Çavuşoğlu ve Süleyman Soylu'nun milletvekillikleri sona erdi.

12 TEMMUZ:

- TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için toplandı. Seçimlerde AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam yarıştı. Binali Yıldırım, 584 milletvekilinin oylamaya katıldığı üçüncü turda 335 oy alarak TBMM Başkanı seçildi. Bu turda Erdoğan Toprak 135 oy, Meral Danış Beştaş 63 oy, Hayrettin Nuhoğlu 40 oy, Cihangir İslam 5 oy elde etti, 6 oy geçersiz sayıldı.

19 TEMMUZ:

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından, 21 Temmuz 2016'da ilan edilen ve 3 ay aralıklarla 7 kez uzatılan Olağanüstü Hal, saat 01.00 itibarıyla sona erdi.

25 TEMMUZ:

- TBMM Genel Kurulunda, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren, Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Yasayla valilere, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak, kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde, 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere giriş-çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilme yetkisi verildi.

Kamu görevinden çıkarılan ya da ilişiği kesilen subay, astsubay, uzman jandarmalar ile emniyet hizmetleri sınıfına tabi olanlardan göreve iade kararı verilenler ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nca başvurunun kabulü kararı verilenlerden eski kadro, rütbe veya unvanına atanması uygun görülmeyenlerin, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığında kurulan araştırma merkezlerinde istihdamına imkan getirildi.

26 TEMMUZ:

- TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile bedelli askerlik düzenlemesi getirildi. 21 gün temel askerlik eğitimi verilen bedelli askerlikten, 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğup, 15 bin Türk lirası ödeyenler yararlandı.

Yurt dışında yaşayanlar ise 2 bin avro ödeyip, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi alma şartıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayıldı.

9 AĞUSTOS:

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, himayesinde gerçekleştirilen "Sıfır Atık Projesi" çalışmaları kapsamında TBMM bahçesinde oluşturulan Atık Geçici Depolama Alanı ile çeşitli bitkilerin yetiştirildiği serada incelemelerde bulundu.

20 EYLÜL

- TBMM Genel Kurul Salonu, 600 milletvekiline uygun hale getirildi. Başkanlık Divanı'nın her iki tarafında bulunan toplam 50 sandalyelik Bakanlar Kurulu ile komisyon sıraları kaldırıldı. Yeri değiştirilen komisyon için 10 sıra konuldu, Bakanlar Kurulu sıralarının olduğu bölüm ise boş bırakıldı.

1 EKİM

- 27. Dönem 2. Yasama Yılı törenle açıldı. TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gece yarısı operasyonlarıyla ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Allah'ın izniyle bu saldırıyı da atlatma yolunda ilerliyoruz." dedi.

3 EKİM

- Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

9 EKİM

- AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum düzenlemeleri içeren TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

11 EKİM

- Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.

16 EKİM

- Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

18 EKİM

- Trafik cezalarını artıran, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik önlemleri içeren, yabancıların Türkiye'de iş ve işlemlerini kolaylaştıran düzenlemelerin de yer aldığı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

24 EKİM

- TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti'nin, emeklilikte yaşa takılanlara yönelik araştırma önergesinin gündeme alınması önerisi AK Parti grubu dışındaki partilerin oylarıyla kabul edildi. MHP, araştırma komisyonu kurulup kurulmamasına ilişkin ön görüşmelerde ise "hayır" oyu kullandı ve önerge kabul edilmedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk oylamada grubun "evet" oyu kullanmasından yana tavır sergileyen MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta'yı görevden aldı.

31 EKİM

- TBMM Genel Kurulunda görüşülen 701 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kabul edildi.

15 KASIM

- Sağlık alanında düzenlemeler içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.

Yasayla Türkiye'de ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olup piyasada bulunmayan ilaçların, Sağlık Bakanlığının izniyle şahsi kullanım için yurt dışından sağlanabilmesine imkan getirildi. Terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan ve güvenlik soruşturması sonucunda kamu görevine alınmayan devlet hizmeti yükümlüsü doktorların, çıkarma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren 450 gün sonunda mesleklerini icra edebilmesi hüküm altına alındı.

20 KASIM

- CHP TBMM Disiplin Kurulu, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın partiden ihracına karar verdi.

21 KASIM

- Milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan TOBB ve TESK başkan ve üyelerinin, seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilmelerine imkan tanıyan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

29 KASIM

- Plastik alışveriş poşetlerinin ücretli hale getirilmesi, egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanan cezanın artırılması, yeni imar planlarında bisiklet yollarının zorunlu tutulması gibi düzenlemeler içeren Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.

5 ARALIK

- HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan 10 milletvekiliyle, tutuklu HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in, Diyarbakır Cezaevinde, "terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması" için başlattığı açlık grevine destek amacıyla iki gün açlık grevi yaptı.

6 ARALIK

- Konkordatoya ilişkin düzenlemeleri revize eden, ticari alacak ve tazminat davalarında, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmasını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

10 ARALIK

-TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı.

17 ARALIK

- Milli Savunma Bakanlığının 2019 bütçesinin görüşmelerinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında tartışma çıktı. Akar, Özel'in FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili kendisine yönelik eleştirileri üzerine, "O alçaklar kafamıza tabancayı dayadılar, 'başımıza geçeceksin' dediler. Ben bunu reddettim. Kafanızda tabanca varken, 'hayır' diyebilecek kaç kişi var? Denemeden söylemeyin, deneyin. Akıncı'ya götürdüler, etrafımızda silahlı insanlar, bir sürü asker. Bütün o alçakların önünde tek başına oturuyorum. 'Bunu okuyun, imzalayın' dediler. İmzalamadım. Sayın Özel'in, terör örgütlerine dahi söylemediği hususu, bir Genelkurmay Başkanı'na... 49 yıl hizmet yaptım ben... Keşke Atatürk'ümüzün partisinde sizin gibi bir grup başkanvekili olmasaydı." dedi.

Kaynak: AA