Tedbirler üst seviyede 81 ilde denetim başladı



İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgeyle koronavirüsle mücadele kapsamında toplu ulaşımla ilgili yeni kararları bildirdi.

Minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklanırken otobüs ve metrobüslerde oturan yolcu kapasitesinin yüzde 30'u kadar ayakta yolcu alınıyor ve yolcular sayılıyor. Metro ve tramvaylarda ise kapasitenin yüzde 50'si kadar ayakta yolcu alınabileceğine karar verilirken bu bölgelerde denetimler sıklaştırıldı.

Karar kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sabah saatlerinde toplu taşımaya yönelik denetim gerçekleştirdi. Avrupa Yakası'nda Zincirlikuyu'da oluşturulan noktada toplu taşıma araçlarının fazla yolcu alıp almadığı kontrol edildi. Bunun yanı sıra yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıkları da ekipler tarafından denetlendi.

Toplu taşımanın yanı sıra, bugün 81 ilin tamamında olmak üzere koronavirüs denetimleri yapılacak.