THY 180 seferi iptal etti

Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada, 11 - 12 Mart itibarıyla beklenen hava muhalefeti nedeniyle uçuşlar iptal edildi.

Türk Hava Yolları, bugün ve yarın İstanbul'dan yapılması planlanan 180 seferini iptal etti. İptale gerekçe olarak hava şartları gösterildi.

İstanbul'u devam eden yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada, 11 - 12 Mart itibarıyla beklenen hava muhalefeti nedeniyle uçuşların iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı seferlere biletli olan yolculara özel haklar tanındığı kaydedildi.

THY, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın yapılması planlanan toplan 180 seferi iptal edildiğini açıkladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Değerli yolcularımız,

İstanbul’da yaşanan hava muhalefeti nedeniyle, 10-11-12 Mart 2022 tarihli İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarımızda iptaller yaşanmaktadır. Uçuşlarınız ile ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden; uçuş numaranızı veya parkurunuzu girerek ulaşabilir, iade, değişiklik veya açığa alma gibi haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz.

Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, çağrı merkezimiz ve biletin düzenlendiği acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler."