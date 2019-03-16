TOKİ'den ev alanlara yüzde 22 indirim kampanyası başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, Bakanlığın yaptığı çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2012'de başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğini anımsatan Kurum, bu kapsamda bugüne kadar 590 bin konutun dönüşümünün gerçekleştirildiğini söyledi. Kurum, hedeflerinin mekansal stratejik planı yaparak şehir bazında sanayi-tarım alanlarının uygun yerlerde olduğu kentsel dönüşümü yönetmek olduğunu dile getirdi.

Yılda 300 bin, ileriki 5 yılda da bir buçuk milyon konutun dönüşümünü yapmayı hedeflediklerini belirten Kurum, bu bir buçuk milyon konutun da "acil-öncelikli" alanlar olduğunu vurguladı.

Türkiye'de 6,7 milyon konutun dönüşmesi gerektiğini bildiren Kurum, "Yaklaşık 21 milyon binadan bahsediyoruz. Şu anki deprem yönetmeliklerine uygun binalar değil. Aynı şekilde1999 Deprem Yönetmeliğine uygun olmayan binalar da var, riskli binalar var. 6,7 milyonun da 1,5 milyonu acil dönüşmesi gerekiyor." diye konuştu.

"200 bine yakın başvuru oldu"

Kurum, TOKİ ile başlattıkları 50 bin sosyal konut projesinin yapımının 10 milyar lira olduğu bilgisini paylaşarak, "Yatay yapılaşmayı bu 50 bin konutla 67 ilimize, sonra 81 ilimize çıkartmak suretiyle her ilimizde bu pilot uygulamaları yapmış olacağız. Bu uygulamalar şehrin geneline, gayrimenkul sektörüne de bir yön verecek." dedi.

Proje kapsamında İstanbul'da 6 bin 300 konutun bulunduğunu, 652 lira taksitle vatandaşların ev sahibi olabileceğini anımsatan Kurum, bugüne kadar 200 bine yakın başvurunun yapıldığını bildirdi.

"Yüzde 22 indirim kampanyasını başlatıyoruz"

Bir müjde vermek istediğine dikkati çeken Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar TOKİ'den ev almış vatandaşlarımız var. Şu an ödemelerini yapan 210 bin vatandaşımızı ilgilendiren süreçte, inşallah 21 Mart tarihi itibarıyla vatandaşlarımızın borçlarını kapamalarına müteakip yüzde 22 indirim kampanyasını başlatıyoruz. 19 Nisan'a kadar sürecek bu kampanyada vatandaşlarımız eğer borçlarını kapatırlarsa yüzde 22 indirimden faydalanabilecekler.

Yüzde 25'ten az olmamak üzere borçlarını kapatabiliyorlar, o yüzde 25'lik kısma da yüzde 22 indirim uygulanıyor. Tamamını kapatırsa yine yüzde 22 indirim uygulanıyor. Bu sayede ödeme güçlüğü çeken vatandaşımıza bir rahatlama getirmek istiyoruz."