TRT Yönetim Kuruluna iki atama

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kuruluna ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, TRT Yönetim Kurulu üyeliklerine Osman Urgun ve Erkan Durdu atandı.

Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

Erkan Durdu kimdir?

02.03.1972 Malatya-Doğanşehir doğumludur. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV bölümü mezunudur. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Mesleğe TRT İstanbul Radyosunda başlamıştır. Sırası ile Kanal 7, Son Çağrı, Yeni Ufuk, Akşam ve Radikal gazetelerinde çalışmıştır.

2003 yılından itibaren Başbakanlık Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği, SPK Uzmanlığı, Kalkınma Bankası Denetim Kurulu üyeliği, TRT Genel Müdür Müşavirliği, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür Yardımcılığı, AA Denetim Kurulu ve Euronews Televizyonunda Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. TRT Genel Müdür yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam eden Erkan Durdu, İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2019, 07:45