TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava operasyonu

Kuzey Irak sınırları içindeki Hakurk ve Zap bölgelerine dün düzenlenen hava harekatlarında en az dört PKK mensubu etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakurk ve Zap bölgelerine yönelik dün gerçekleştirilen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları yok edildi.

İlk belirlemelere göre, hava harekatlarında en az dört terörist etkisiz hale getirildi.

Düzenlenen hava harekatında PKK'nın daha fazla kayıp verdiği tahmin ediliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 14:22