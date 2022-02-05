TÜİK, Türkiye'nin en kalabalık ilçelerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus İstatistikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul'un nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişiye ulaşırken, ildeki Esenyurt ilçesi de Türkiye'nin en kalabalık ilçesi oldu.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus İstatistikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu.

Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'inin ikamet ettiği İstanbul'un nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişiye ulaşırken, ildeki Esenyurt ilçesi de Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak dikkati çekti.

Geçen yıl sonu itibarıyla Esenyurt'un nüfusu 977 bin 489'u bulurken, bu ilçeyi 949 bin 265 kişiyle Ankara'nın Çankaya ilçesi izledi.

Başkentin Keçiören ilçesi ise 942 bin 884 kişilik nüfusuyla 3'üncü sırada yer alırken, Keçiören'i, 936 bin 351 kişiyle Gaziantep'in Şahinbey ilçesi takip etti.

İlk 10'da İstanbul'un 4 ilçesi yer aldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi 884 bin 451, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 839 bin 553, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi 805 bin 930, Adana'nın Seyhan ilçesi 792 bin 536, İstanbul'un Bağcılar ilçesi 744 bin 351 ve Pendik ilçesi 741 bin 895 kişiyle Türkiye'nin en kalabalık diğer ilçeleri olarak sıralandı.

Böylelikle en kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul'un 4, Ankara ve Gaziantep'in ikişer, Bursa ve Adana'nın da birer ilçesi yer aldı.

255 ilçe nüfusuyla Tunceli'nin önünde

Türkiye'de 750 bin ve üzeri nüfusa sahip olan ilçe sayısı 8, 500 bin ve üzeri nüfusa sahip ilçe sayısı 27, 250 bin ve üzeri nüfusa sahip ilçe sayısı 102, 100 bin ve üzeri nüfusa sahip ilçe sayısı ise 231 oldu. 196 ilçenin nüfusu ise 10 bin kişinin altında kaydedildi.

Türkiye'nin 83 bin 645 kişiyle nüfusu en düşük ili olan Tunceli'den daha fazla kişinin yaşadığı ilçe sayısı ise 255 olarak kayıtlara geçti.

Konya'nın Yalıhüyük ilçesi, 1532 kişiyle Türkiye'nin en küçük ilçesi oldu. Eskişehir'in Han ilçesi 2 bin 45 kişiyle nüfusu en düşük ikinci ilçe olurken Bingöl'ün Yayladere ilçesi 2 bin 52, Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi 2 bin 161, Bilecik'in İnhisar ilçesi 2 bin 183 kişiyle en az kalabalık diğer ilçeler olarak sıralandı.