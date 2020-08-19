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Tüm acil çağrılar tek numara altında birleştiriliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerli bir yazılımla tüm acil çağrıların 112'de toplanacağını söyledi.

Tüm acil çağrılar tek numara altında birleştiriliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürlüğünde, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) tanıtım toplantısında konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, binaların depreme karşı güçlendirilmesinin önemine dikkati çekerek, "Arabalarımızı yenilemek için gayret ettiğimiz kadar, binalarımızı yenilemek için gayret etmezsek doğru davranmış olmayız." dedi.

Tüm acil çağrıların tek bir numarada birleştirileceğini kaydeden Soylu, "Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, sahil güvenliğe, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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