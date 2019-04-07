Türk kurtarma ekibi Musul halkının umudu oldu

Geçtiğimiz ay Irak’ın Musul kentinde kapasitesinin 5 katı yolcuyla dolu bir feribotun Dicle Nehri’nde batması sonucu, 100’den fazla kişi hayatını kaybetti ancak birçoğunun cesedi hala bulunamadı. Yardım için, Türk hükümeti bölgeye bir dalgıç ekibi gönderdi.

Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı dalgıç ekibi, Musul'un yaklaşık 30 kilometre güneyinde, Dicle Nehri kıyılarındaki sığ sularda kaybolanların bedenlerine ulaşmaya çalışıyor.

Türk ekibi son teknolojiyi kullanıyor

Kötü hava koşulları ve sudaki düşük görünürlük, görevi zorlaştırıyor. Ancak kurtarma ekibi son teknolojiyle donatılmış vaziyette.

Türk ekibi nehre kurduğu sonar vericisi sayesinde, nehirden taranmış fotoğraf alabiliyor.

Türk Deniz Kuvvetlerinden Albay Kenan Tansoy, "Suyun yükselmesi, bedenleri çalılıkların arasına hapsediyor. Güçlü akıntı, dalış misyonumuzu ve kurtarma çabalarımızı etkiliyor" dedi.

Türk dalgıç ekibi şimdiye kadar 2 cesede ulaşmayı başardı. Ancak ekibin Dicle Nehri’nde hala yapacak çok işi var.

Halk çalışmaları yakından takip ediyor

Musul'da birçok aileden hala kayıp olan birileri var. Yerel halk, nehir kıyısında toplanarak Türk dalgıç ekibinin çalışmalarını yakından izliyor.

Musul sakinlerinden Saud Farhan, "Bu üzücü olay yaşandığından beri, Türk ekibi bizimle. Kurbanları bulabilmek için suyun derinine dalıyorlar. Çabaları için onlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Türk ekibi halkın moralini yükseltti"

Bölgede bulunan Irak polisi ile Türk komutanlar, arama çalışmalarında yapılması gerekenleri görüşmek için bir araya geldi.

Iraklı komutanlar, Türk ekibinin desteğinin burada halkın moralini yükselttiğini söyledi.

Musul Emniyet Müdürlüğünden Albay Mazen Abdullah, "Türk ve Irak halkı arasındaki bu iş birliği çok önemli. Musul, çocuklarını kaybetti. Ancak bu insani misyon, onların ruhlarına ve gönüllerine huzur veriyor" ifadelerini kullandı.

Irak’ın bazı bölgeleri, son 30 yılın en şiddetli yağışlarına sahne oldu.

Bögede gelecek birkaç gün için fırtına tahmini var. Tehlikeli su baskını bekleniyor.

Ancak gökyüzünde kara bulutlar toplandıkça, Türk arama ekibinin üyeleri umut ışığı oluyor.

Kaynak: TRT Haber

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2019, 15:31