3 gençten 1'i yurt dışına yerleşmek istiyor

Habitat Derneği 'Türkiye'de gençlerin iyi olma hali' isimli çalışma çerçevesinde önemli bulgular yayınladı.

Euronews'ten Sertaç Akman'ın haberine göre, 2 Ekim-14 Kasım 2020 tarihlerinde kentsel gençlik nüfusunu temsil eden 16 ilde, 18-30 yaş arası toplam bin 230 genç ile yüz yüze yapılan araştırmaya göre 'yaşam memnuniyeti'nde 2017'ye kıyasla 13 puanlık bir düşüş gerçekleşti.

Yaşamdan memnun olduğunu belirtenlerin oranı 2017’de yüzde 71 iken 2020’de yüzde 58 olarak hesaplandı.

Benzer şekilde 2017'ye kıyasla gelecekten umutlu olan gençlerin oranı da yüzde 67'den yüzde 57'e geriledi.

En tercih edilen ülke Almanya

Gençlere ileride başka bir ülkede eğitimlerine devam etmek isteyip istemeyecekleri sorulduğunda, yüzde 21’i bunu arzu ediyor. Başka bir ülkeye yerleşmek isteyip istemedikleri sorusuna ise yüzde 31 'yurt dışına yerleşmek istiyorum' diyor. En çok hedeflenen ülke ise Almanya.

Başka bir ülkeye yerleşmeyi düşünen gençlere bunu istemelerinin sebepleri sorulduğunda, en fazla belirtilen sebepler şunlar: Yurt dışında daha iyi iş olanakları, Türkiye'de gelecek görememe, ülkenin kötüye gittiğini düşünme, daha fazla kişisel özgürlük, daha iyi eğitim olanakları ve Türkiye'de düşünce özgürlüğü bulunmaması.

Yaşamından memnun olan çalışanların oranı da 2017 araştırmasında yüzde 72 iken 2020 araştırmasında bu oran yüzde 66'ya gerilemiş durumda.

Yaşamından memnun olan öğrencilere baktığımızda da yine ciddi bir düşüş yaşandığı fark ediliyor. 2017 araştırmasında yaşamından memnun olduğunu belirten öğrencilerin oranı yüzde 74 iken, 2020 araştırmasında bu oran 20 puan düşerek yüzde yüzde 54 seviyesine gelmiş.

Yaşamından memnun olan ev gençlerinin oranında da 2017 araştırmasına göre benzer şekilde ciddi bir düşüş gözlemleniyor. 2017 araştırmasında yaşamından memnun olan ev gençlerinin oranı yüzde 69 olurken, 2020 araştırmasında bu oran yüzde 55.