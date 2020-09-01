Türkiye'de ikinci dalga hazırlığı

Hükümetin koronavirüs salgınında ikinci dalga beklentisiyle eylül-ekim aylarına yönelik yeni planları değerlendirdiği belirtildi.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre başta İstanbul olmak üzere, Marmara Bölgesi’nde Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova gibi illerdeki vaka sayılarında üç-dört hafta içinde artış bekleniyor.

Buna Ankara ve Konya’daki artış örnek olarak gösteriliyor.

Hükümetin ‘corona’ya karşı değerlendirdiği planlar madde madde şöyle:

Bundan sonra blok yasaklar uygulanmayacak. Bölgesel yasaklar ve kararlar devam edecek. Nerede sorun varsa orası izole edilecek. İşyerleri ve dükkanlar kapatılmayacak.

İllerdeki duruma göre hafta sonu sokağa çıkma yasakları ilan edilebilecek.

Hareketliliği yavaşlatacak kararlar alınacak. Bu konuda 65 yaş üstü ve üniversite öğrencilerine yönelik kararlar etkili olacak. 65 yaş üstü gruplar için belli alanlara girememe yasağı devam edebilecek. Onların bineceği otobüs, gideceği parkın ayrı olması gibi yaklaşımlar sergilenebilecek.

Dışarıdaki hareketliliği gruplara ayırma planlaması yapılacak.

Toplantılarda ilköğretimin açık olması, kronik rahatsızlığı olan çocukların evde eğitim görmesi, üst sınıflarda sadece 8 ve 12. sınıfların okula gitmesine sıcak bakılıyor.

Üniversitelerin açılması ise planlar arasında değil. 8 milyon gencin tüm Türkiye genelinde harekette olmasının, yurtların, okul kantinlerinin, okulların çevresindeki kafeteryaların hareketlenmesi anlamına geleceği, bunun da kontrol edilemeyeceği konuşuluyor.